Ein geplanter Umbau in Ebertsheim-Rodenbach sorgt für Streit: Regenwasser fließt unkontrolliert in Straßen und Gärten. Der Gemeinderat stellt klare Bedingungen.

Der Ebertsheimer Gemeinderat hat ein beantragtes Bauprojekt im Ortsteil Rodenbach vorerst gestoppt. Die geplante Errichtung von sieben Wohneinheiten in der Bergstraße stößt auf Widerstand, insbesondere wegen ungelöster Probleme bei der Ableitung von Regenwasser.

Das Niederschlagswasser des Geländes fließt derzeit unkontrolliert in die Bergstraße und teilweise auf angrenzende Privatgrundstücke. Bei Starkregen könnten Nachbargrundstücke betroffen sein. Die Werke der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland stellten bei einer Überprüfung fest, dass es auf dem Grundstück keine geregelte Ableitung für das Oberflächenwasser gibt. Der öffentliche Kanal könne die zusätzlichen Wassermengen nicht aufnehmen. Laut VG-Werke müssen daher Maßnahmen wie Versickerungsflächen oder Auffangbecken geschaffen werden.

Bedingungen müssen zuerst erfüllt werden

Die Konsequenz: Der Ebertsheimer Gemeinderat war sich nun einig, dem beantragten Bau-Turbo für die sieben geplanten Wohneinheiten durch den Umbau einer alten Scheune in der Bergstraße nur dann zuzustimmen, wenn schon vorher gewisse Bedingungen erfüllt werden. So sind die Vorgaben der Verbandsgemeindewerke (VG-Werke) zur Ableitung des auf dem Areal anfallenden Oberflächenwassers umzusetzen. Eine detaillierte Dimension der Gegenmaßnahmen müsste von Experten noch genau berechnet werden, informierte VG-Bauamtsleiter Dennis Zimmermann.

Aufgrund der „Wasserproblematik“ hatte die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland empfohlen, dass der Ebertsheimer Gemeinderat dem beantragten Bau-Turbo erst dann zustimmt, wenn das Problem mit dem Niederschlagswasser gelöst ist. Dies solle in einem noch zu erarbeitenden Vertrag verbindlich festgelegt werden.

SPD kritisiert Verwaltung

Die SPD-Fraktion um Reinhold Pfuhl forderte, den Vertrag noch umfassender zu gestalten. „Das neue Baugesetz erlaubt es uns, weitere Festlegungen wie die Mindestanzahl von Stellplätzen oder maximale Firsthöhen zu treffen“, betonte Pfuhl. Zudem kritisierte er, dass die Verwaltung zur letzten Ratssitzung keinen Vertragsentwurf vorgelegt hatte. Die SPD werde „nicht ins Blaue hinein einem Vertragswerk zustimmen“, kritisierte Pfuhl, dass die Verwaltung zur Ratssitzung keinen Entwurf vorgelegt hatte.

Das Bauprojekt hat bereits eine Vorgeschichte. Vor zwei Jahren plante der Investor, auf dem Gelände eines ehemaligen Gehöfts zwölf Reihenhäuser zu errichten. Diesen Antrag reduzierte er vor etwa einem Jahr auf sieben Wohneinheiten, die auf einer bestehenden Scheune entstehen sollen. Die Wohnungen sollen laut Plan auf Garagen gebaut werden, wie es der Investor bereits bei einem benachbarten Projekt in der Rathausstraße umgesetzt hatte. Doch die Kreisverwaltung lehnte diesen Plan ab, da das Gelände im sogenannten Außenbereich liegt.

Investor will Genehmigung beschleunigen

Aktuell hat der Investor nun einen Antrag nach den Richtlinien des gerade in Kraft getretenen Bundesgesetzes, den sogenannten Bau-Turbo, gestellt. Danach ist es jetzt unter anderem auch möglich, dass eine Kommune die Bebauung im Außenbereich ohne bürokratische Hürden genehmigen kann.

Allerdings kann die Gemeinde auch bauliche Festsetzungen vertraglich verankern, an die sich der Bauherr zu halten hat. Und genau davon will der Ebertsheimer Gemeinderat nun bei dem geplanten Projekt in der Rodenbacher Bergstraße Gebrauch machen. Dem Bauherrn werde signalisiert, dass man erst zustimmt, wenn die von den VG-Werken zu erarbeitenden Vorgaben tatsächlich umgesetzt worden sind. Die Grundsätze des Vertrages sollen von Ortsbürgermeister Bernd Findt (Freie Liste, FL) sowie Vertretern der Mehrheitsfraktion der Freien Liste (FL) und der SPD-Fraktion in Zusammenarbeit mit der VG-Verwaltung erarbeitet werden.