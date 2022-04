Das „Ukraine-Café“ hat bereits einigen Familien Wohnraum vermittelt, Sachspenden zum Leben in Deutschland organisiert und eine Liste von Hilfsmöglichkeiten zusammengestellt, ukrainisch sprechende Ärzte und Seelsorger gefunden, zu Dolmetschern und geprüften Übersetzungen von Dokumenten verholfen. Das Café möchte seine ukrainischen Gäste und Helfer aus der Region miteinander vernetzen, damit sich die Besucher in ihrer Muttersprache austauschen und Erlebtes gemeinsam verarbeiten können. Zudem soll es dort ein offenes Ohr für heimische Helfende geben, die Unterstützung benötigen. Das „Ukraine Café“ öffnet seine Türen donnerstags, 21. April, 12. Mai, 2. Juni und 23. Juni, jeweils ab 15 Uhr in der Gaststätte Sülzer Tor auf dem Gelände des Sportvereins 1970 Obersülzen, Grünstadter Straße 25. Kaffee und Kuchen werden kostenfrei angeboten. Für die Kinder ist mit Schminken, Spiel und Spaß vor Ort gesorgt. Zusätzlich wird ein kostenfreies Workout im Venice Beach Grünstadt, Industriestraße 25, am Donnerstag, 28. April, und Donnerstag, 5. Mai, jeweils um 15 Uhr, angeboten. Informationen bei Nina Schneider unter Telefon 0172 7836102 oder Sabine Krück-Beyer, Telefon 0172 1340656.rhp