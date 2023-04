Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Club trifft die Pfalz! Für ein dreitägiges Trainingslager gastierte die zweite Mannschaft des Traditionsvereins 1. FC Nürnberg, die in der Regionalliga Bayern spielt, in Eisenberg. Im Kader der Franken steht unter anderem der Frankenthaler Shawn Blum, Bruder des beim Erstligisten VfL Bochum kickenden Danny Blum. Für die „Clubberer“ gab es in der Pfalz ideale Bedingungen zwei Wochen vor dem Ligastart.

Es weht ein Hauch von Regionaligaluft durch das Waldstadion in Eisenberg. Zwischen den aufgestellten Hütchen tummeln sich die U23-Spieler des 1. FC Nürnberg. Schnelles Kurzpassspiel