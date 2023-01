Eis auf der Eisbach – das suchte SWR-Redakteur Jens Hübschen vergebens. Bei seiner Anmoderation zum TV-Ratespiel „Stadt – Land – Quiz“ im SWR stand er mutig am Ufer der Eis in der Hermann-Graf-Straße, während ihn drei Kameras aus verschiedenen Perspektiven filmten. In dieser Folge spielt diesmal Eisenberg gegen Eisingen an der Enz. Es geht um das Thema „EIS“ und so machte sich das zehnköpfige Fernsehteam neulich auf die Suche nach Spielkandidaten. Natürlich durfte auch ein Ausflug an den Eiswoog nicht fehlen, wo die Stumpfwaldbahn eine Rolle spielt. Edith und Bernhard Kauth von der Drogerie Kauth (Foto) machten beim Rätsel mit, bei einem eine Persönlichkeit gesucht wurde, die etwas mit EIS zu tun hat. Etwas schwierig war die Suche nach einem Schild an einem öffentlichen Platz, von dem man nur das Wort „EIS“ erkannte. Wie das ganze Quiz vonstatten ging und wer von den beiden „Eis-Gemeinden“ gewonnen hat, kann man im Fernsehen verfolgen: Sendetermin: Samstag, 11. Februar, um 18.45 Uhr im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz.