Die Tischtennis-Akteure des TV Colgenstein-Heidesheim sind erfolgreich in die Rückrunde der Verbandsoberliga Saarpfalz gestartet.

Das Team um Mannschaftsführer Dirk Eichholdtz gewann beim Sechsten TTV Albersweiler 9:7 und machte damit einen Schritt Richtung Ligaverbleib.

Es war spannend, letztlich durften die Colgensteiner jubeln. Im entscheidenden Schlussdoppel setzten sich Mattes Häusler/ Lienhard Scholz gegen Peter Schäffer/Marco Ehmer mit 3:1-Sätzen durch. Dabei hatten die Colgensteiner in den Auftaktdoppeln Schwierigkeiten gehabt. Albersweiler gewann zwei der drei Duelle und ging selbstbewusst in die Einzel. Doch das vordere Paarkreuz des TV, Häusler und Ralf Neumaier, siegte nach hartem Kampf. Scholz in der Mitte und Thorsten Stumpf im unteren Paarkreuz legten nach. Colgenstein führte 5:4. Häusler unterlag im Topspiel der Nummer eins der Gastgeber, Peter Schäffer, 2:3. Doch Siege von Neumaier, Scholz und Sven Wendegatz bescherten dem TV eine 8:7-Führung. Häusler und Scholz verwerteten dann den Matchball. Die Colgensteiner haben nun 12:8 Punkte und belegen in der Verbandsoberliga den vierten Rang. Der TV hat sechs Pluspunkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Rückstand auf Rang zwei, den derzeit der TC Oppau belegt, beträgt nur drei Zähler.

Am Samstag, 27. Januar, 19 Uhr, trifft der TV in der eigenen Halle auf den SV Saar 05 Saarbrücken.