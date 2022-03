Auf 325 Jahre Zugehörigkeit zum TV Colgenstein bringen es zwei Frauen und sieben Männer, die am Samstag geehrt wurden. Bei der Generalversammlung des 518 Mitglieder zählenden Vereins überreichte Vorsitzender Martin Moos die Urkunden. Mit 60 Jahren am längsten dabei ist Rüdiger Holstein. Er trat am 1. Januar 1962 ein, war insgesamt elf Jahre lang Schriftführer und fünf Jahre Revisor. Jetzt wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Von 1972 bis 1980 war Erika Drucks Kassenwartin. Sie ist ein halbes Jahrhundert im TV, ebenso wie Karl-Hans Merz. Auf vier Jahrzehnte Vereinsleben blickt Alfred Scheu, der sehr aktiv in der Fasnachtsabteilung war, das Seniorenturnen geleitet hat und seit 2007 Kassenprüfer ist. Urkunden für 25 Jahre gab es für Achim Mielisch, Anna-Lena Müsel, Bernhard Storzum, Joachim Stüber und Frank Weber. Das Bild zeigt (von links) Karl-Hans Merz, Alfred Scheu, Vorsitzender Martin Moos, Rüdiger Holstein und Erika Drucks.