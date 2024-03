Norbert Schott bleibt Vorsitzender des Turnvereins 1894 Asselheim. Bei der jüngsten Generalversammlung wurde er in seinem Amt bestätigt, wie im Übrigen auch die anderen Vorstandsmitglieder. Bei der Zusammenkunft wurden auch treue Mitglieder geehrt.

Stolze 70 Jahre ist Hella Benker schon dabei, sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Vor einem halben Jahrhundert ist Walter Dietrich in den TVA eingetreten. Aktuell gehören dem Verein 748 Personen an, wobei jeweils genau die Hälfte Frauen und Männer sind. „302 Mädchen und Jungen sind unter 18 Jahre“, sagt Schriftführer Stefan Dietz.

Im Jahresbericht erinnerte der alte und neue Vorsitzende Schott an einige Arbeiten an und in der Halle. Für circa 6000 Euro seien Sportgeräte angeschafft worden. Auch sei das über 30 Jahre alte Logo des Clubs modernisiert worden. Für die Entscheidungsfindung habe es mehrere Sitzungen gebraucht.

Schott hob erfreut hervor, dass es gelungen sei, die Abteilung Boule durch viele neue Spieler wiederzubeleben. „Wir können nun mit zwei Mannschaften an Ligaspielen teilnehmen“, sagte er. Mittelfristig geplant sei die Erweiterung des Geräteraums. Erste Gespräche mit Architekten hätten bereits stattgefunden. Sobald eine Kostenplanung vorliegt, wird zu einer weiteren Hauptversammlung eingeladen.

Vorstand

Vorsitzender Norbert Schott, Stellvertreterin Agnes Kasel, Kassenwartin Kerstin Dietz und Schriftführer Stefan Dietz.



Geehrte

70 Jahre: Hella Benker, 50 Jahre: Walter Dietrich, 25 Jahre: Elisabeth Bechtel, Bernhard und Gabriela Billo, Laura Brehm, Matthias und Meike Echter, Axel und Wenzel Eich, Thomas Eicher, Sven Kopietz und Yvonne Mattern.