ALTLEININGEN. Nach dem Aus im Verbandspokal muss der TuS Altleiningen zum Ende der englischen Woche morgen beim FSV Schifferstadt in der Landesliga ran. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Trainer Michael Wolter erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft.„Egal wie schwer es wird, wir müssen unseren Fokus neu richten und müssen die Niederlage im Pokal vergessen“, sagt Wolter. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Südwest Ludwigshafen könnte der TuS gegen Schifferstadt mit einem zweiten Sieg die englische Woche mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

Die Schifferstadter schätzt Wolter als laufstarke Mannschaft ein, die als Aufsteiger nur schwer einzuschätzen sei. Er fordert von seinem Team, alles zu geben, um am Sonntag beim Auswärtsspiel als Sieger vom Platz zu gehen. Dafür muss der TuS aber eine besser Qualität auf den Platz bringen und die Effizienz im Torabschluss verbessern. Die Gastgeber stehen mit vier Punkten auf Tabellenrang vier und somit einen Platz vor den Altleiningern. Schlechte Neuigkeiten gibt es für den TuS zudem an der Personalfront, denn die englische Woche hat ihre Spuren hinterlassen: Henrik Weisenborn und Daniel Kalepky fallen am Sonntag aus. Weiterhin verzichten muss der TuS auf den Langzeitverletzen Florian Diehl. syz