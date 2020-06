Gebackene Zander, Forellen und Fischbrötchen: Am kommenden Wochenende würde der TuS Gerolsheim sein Fischerfest feiern. Wegen der Pandemie fällt das flach. Aber der Verein hat einen Plan B: ein Fischerfest „to go“, für das ab sofort Bestellungen aufgegeben werden können.

Das Bestellformular ist umfangreich: Von Zanderfilet mit Kartoffelsalat über klassische Lachs- und Bismarckheringbrötchen bis hin zu Calamares mit Knoblauchsoße reicht das Essensangebot, dass der TuS für sein Fischerfest „to go“ zusammengestellt hat. Weil das ursprünglich geplante Fischerfest am Wochenende vom 5. bis 7. Juni wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden kann, hat sich der Verein einen Alternativplan einfallen lassen. Zwei Wochen später – wenn voraussichtlich weitere Corona-Lockerungen seitens des Landes aktiv werden – soll es das Fest „to go“ geben. Allerdings nur an zwei statt den ursprünglichen drei Tagen – am 20. und 21. Juni. Fischliebhaber können sich ihre Speisen und Getränke vorab bestellen, sie liefern lassen oder an den TuS-Garagen am Dorfgemeinschaftshaus zum vereinbarten Zeitpunkt abholen.

Zwei Fahrer pro Schicht

Auf der Webseite des Vereins gibt es das Bestellformular zum Download. Ein Flyer soll in den kommenden Tagen noch im Ort verteilt werden, teilt TuS-Vorsitzender Jürgen Staab mit. „So können wir im Vorfeld viel besser planen, und die Leute müssen nicht anstehen“, sagt er. Schilder an den TuS-Garagen am Dorfgemeinschaftshaus sollen den Abholern und spontan Vorbeigekommenen den Weg weisen.

Zehn bis zwölf TuS-Vereinsmitglieder werden laut Staab pro Schicht eingesetzt. Drei weitere kümmern sich um die Annahme der Bestellungen per Telefon. Je zwei Fahrer kümmern sich um die Lieferung.

Die Absage des Fischerfests und das voraussichtliche Aus der Weinkerwe im September reißen laut Staab große Löcher in die Vereinskasse. Umso mehr hoffe er nun auf die Unterstützung der Bürger beim Fischerfest „to go“. „Wir sind ein kleiner Verein, wollen uns präsentieren und zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Staab. Er sei zuversichtlich, dass sich die Fische am dritten Juniwochenende gut verkaufen werden. Je nachdem, wie gut das Fischerfest „to go“ laufe, könne er sich auch eine Wiederholung vorstellen – etwa beim Schlachtfest mit Spanferkel zum Mitnehmen.

