Der TuS Sausenheim hat in der A-Klasse Rhein-Pfalz das Ziel Aufstiegsrunde letztlich dann doch klar verfehlt. Doch die Mannschaft von Coach Micha Bengel geht motiviert ins neue Jahr.

Dass es nicht einfach werden würde, unter die vier Erstplatzierten in der Gruppe zwei zu kommen, war den Akteuren des TuS Sausenheim schon vor der Runde klar. Doch Coach Micha Bengel hoffte insgeheim, dass sein Team sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren würde. Es reichte allerdings dann nicht. Von den 14 Begegnungen in der ersten Saisonhälfte gewann der TuS nur fünf. Neunmal mussten die Sausenheimer dagegen nach einer Partie als Verlierer vom Platz.

Mit 15 Punkten belegte der TuS so am Ende der Hauptrunde den sechsten Tabellenplatz. Acht Punkte fehlten den Sausenheimern auf Platz vier, den sich die TSG Eisenberg sicherte. „Klar, sind wir nicht ganz zufrieden. Gerade aus den beiden Spielen gegen den MTSV Beindersheim hatten wir uns mehr erhofft. Leider haben wir zu Hause gegen den MTSV mit 1:2 verloren, dort unterlagen wir klar mit 2:6. Es gab am Ende verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir nun in der Abstiegsrunde stehen. Allerdings nehmen wir ja ein gutes Polster mit“, sagt Bengel. Bester Torschütze des TuS in der Hauptrunde war Nicolas Bechtold, der neun Treffer erzielte.

Eine ganze Reihe Testspiele ausgemacht

Zwölf Zähler haben die Sausenheimer – und damit nur einen Punkt weniger als der MTSV Beindersheim, der 13 Punkte in die Abstiegsrunde einbringt und die aktuelle Tabelle anführt. „Wir sind punktgleich mit zwei Ludwigshafener Klubs“, sagt Bengel. Aber: Die letzten vier Teams der Achtergruppe könnten am Saisonende auch absteigen. „Es kommt halt drauf an, wer aus der Bezirksliga runter muss. Aber unser Ziel ist es, mindestens Vierter zu werden. Damit gehen wir auf Nummer sicher“, sagt Bengel.

Wann die Abstiegsrunde losgeht, ist noch nicht geklärt. „Ein genauer Spielplan steht noch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es Ende März, Anfang April weiter geht“, sagt der Sausenheimer Trainer.

Die Sausenheimer haben nun eine Reihe von Testspielen ausgemacht. Das erste bestreitet das Bengel-Team am Sonntag, 13 Uhr, auf dem heimischen Kunstrasen gegen die SpVgg Gauersheim. Weitere Vorbereitungspartien will der TuS am Sonntag, 27. Februar, 13.30 Uhr, gegen den Westpfälzer Bezirksligisten FV Weilerbach und am Mittwoch, 2. März, 19.30 Uhr, gegen den SV Katzweiler absolvieren.

Die Jugend darf auch ran

Im Winter hat sich die Fußball-Abteilung neu aufgestellt. Pierre Martin und Michael Kohl sollen sich in Zukunft um das Administrative der Sausenheimer Kicker kümmern. Bengel bekommt unterdessen Unterstützung von Harald Volbers, der die Sportliche Leitung übernimmt und in beratender Funktion tätig sein wird.

„Wir wollen, auch wenn einige im Umfeld wohl über die Aussage schmunzeln, der SC Freiburg der Amateurkicker in der Region werden“, sagt Bengel und betont: „Wir lassen die A-Jugend ab sofort mit den aktiven Fußballern zusammen trainieren. Der Fokus liegt darauf, junge Fußballer auszubilden und die Mannschaft, wenn mit externen Spielern, dann nur mit sehr jungen Spielern zu verstärken.“

Gute Gespräche über neuen Vertrag

In der Abstiegsrunde wird der eine oder andere Sausenheimer A-Jugendliche dementsprechend schon viel Spielzeit bekommen. „Sportlich gilt es, die A-Klasse zu halten“, sagt Bengel und macht klar, dass der TuS mittelfristig auch die Bezirksliga anpeilt.

Ob er selbst seinen Vertrag als Coach bei den Sausenheimern verlängert? „Wir sind in Gesprächen und es sieht gut aus“, erklärt Bengel.