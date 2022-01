Sieben von acht Spielen haben die E-Footballer des TuS Sausenheim in der vergangenen E-Landesliga-Saison gewonnen. Mit dem Meistertitel in der Tasche starten sie nun in der E-Verbandsliga.

Die E-Footballer des TuS Sausenheim haben 2021 einen tollen Erfolg gefeiert: Die Akteure wurden in der E-Landesliga, Staffel III, des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) auf Anhieb Meister und steigen damit in die E-Verbandsliga auf. „Für uns ist das ein sehr schöner Erfolg“, sagt Patrick Halbgewachs, der zusammen mit Jerome Pletsch und Marcel Knaul die Spiele auf der Playstation für den TuS bestritt. Gespielt wurde die aktuelle Version von Fifa.

Mit dem Ziel Ligaverbleib war das Sausenheimer Trio in die vom SWFV neu gegründete E-Football-Landesliga gestartet. Letztlich gewannen die TuS-E-Kicker sieben von acht Spielen und setzten sich mit sechs Punkten Vorsprung im Endklassement vor dem VfR Frankenthal durch.

„Zweite“ startet in Bezirksliga

„Das war eine gute erste Saison. Und wie man so hört, plant der SWFV ja in diesem Jahr weitere Wettkämpfe“, sagt Halbgewachs, der auch der Teamsprecher der Sausenheimer ist. Einen offiziellen Abteilungsleiter gibt es bei den E-Sportlern des TuS noch nicht. Die zweite Mannschaft der Sausenheimer, die in der E-Bezirksliga an den Start ging, belegte in der Staffel I den fünften Rang. „Wir sind derzeit sechs Spieler, wir werden für das kommende Jahr wohl einen Abgang haben“, erzählt Patrick Halbgewachs.

In den E-Ligen des SWFV traten rund 100 Mannschaften an. Auf der Playstation besteht das Ligensystem aus zwei Verbandsligen, vier Landesligen und acht Bezirksligen. Auf der Xbox spielen die Teams in zwei Verbandsligen. Nach Abschluss der „Liga-Phase“ stehen Aufstiegsspiele und Endrunden an. Der Arbeitskreis E-Football des SWFV hat mittlerweile einen Ratgeber für die Vereine im Kreis herausgeben. Neben den Ligen hat der SWFV mit der E-Football-Südwestmeisterschaft und der „#WirkickenzuHause“-Liga weitere Wettbewerbe erfolgreich absolviert.

Engagement in „Mockis ProClubLeague“

Zwei der Sausenheimer Akteure spielen übrigens in „Mockis ProClubLeague“. Der Bundesligaprofi Sascha Mockenhaupt vom SV Wehen-Wiesbaden, der auch beim Drittligisten der Teamchef des vereinseigenen E-Sports-Teams ist und schon einen gewissen Kultstatus in der Szene hat, hat Halbgewachs und seinen Sausenheimer Teamkollegen Robin Frey in seine Fifa-Liga eingeladen. „Da spielen auch einige Profis der E-Sports-Szene mit, das ist doch sehr interessant“, sagt Halbgewachs. In „Mockis ProClubLeague“ wird elf gegen elf gespielt. Jeder der Akteure hat die Kontrolle über einen einzigen Fifa-Spieler. In anderen Formaten, wie auch beim SWFV, übernimmt jeder E-Sportler dagegen die Kontrolle für ein ganzes Team.

Die Sausenheimer Gamer warten nun auf die nächsten Wettkämpfe, die der SWFV noch nicht terminiert hat. „Wir sind schon heiß auf die kommende Saison“, sagt Halbgewachs. Ob der TuS Sausenheim demnächst selbst mal ein E-Turnier veranstaltet? „Da müssten wir mal mit unserer Klubführung sprechen“, sagt Halbgewachs. In der aktuellen Phase der Pandemie sei das sehr schwierig.