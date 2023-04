Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es muss was passieren beim TuS Altleiningen: Nach dem bisher enttäuschenden Saisonstart will der Landesligist gegen die SV Viktoria Herxheim unbedingt eine Reaktion zeigen. Anpfiff ist um 15 Uhr im Sportpark in Altleiningen.

Von Selin Yildiz

Die bessere Mannschaft mit mehr Chancen auf dem Spielfeld sein und trotzdem keinen Sieg einfahren – so sieht seit einigen Wochen die bittere Realität des TuS Altleiningen in