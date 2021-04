Im dritten Auswärtsspiel in Folge muss Landesligist TuS Altleiningen am Sonntag um 15.30 Uhr beim SV Geinsheim ran. Nach zwei Unentschieden in Folge ist der TuS dringend auf der Suche nach der Effizienz vor dem Tor.

Es ist der Wurm drin beim TuS Altleiningen. Trotz überzeugender Leistungen in der Liga schafft die Mannschaft von Trainer Michael Wolter es bei zuletzt zwei Remis in Folge nicht, sich für ihre Dominanz zu belohnen. Statt zwölf Punkten, die anhand des Auftretens der Mannschaft und der Anzahl von Tormöglichkeiten durchaus möglich gewesen wären, steht der TuS aktuell mit fünf Punkten auf dem sechsten Tabellenrang seiner Landesligastaffel. Zu wenig für die Ansprüche der Altleininger, die wenn sie vorne mitspielen wollen, dringend ihre Effizienz vor dem Tor ausbauen müssen. Doch so richtig weiß beim TuS niemand, woran es liegt: „Ich kann der Mannschaft absolut nichts vorwerfen, außer, dass wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Wir hätten jedes Spiel gewinnen können und gerade das ist das Schlimme“, sagt Trainer Michael Wolter.

Mangelnde Chancenverwertung

Die mangelnde Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison der Altleininger. Auch aus dem Verbandspokal schied die Wolter-Elf trotz Chancenplus gegen Bezirksligist FC Haßloch aus.

Schlechter verlief die Saison für Geinsheim: Lediglich einen Punkt holten die Gastgeber aus fünf Spielen und stehen somit auf dem letzten Tabellenplatz. Für den TuS also ein vermeintlich einfach Gegner für einen Befreiungsschlag. TuS-Coach Wolter sieht das anders: „Geinsheim auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre naiv. In der Liga kann jeder jeden schlagen“, warnt er. Mit dem letzten „Biss zum Tor“ und einer fokussierten Leistung will der TuS am Sonntag einen Sieg erzwingen. Verzichten muss der Verein dabei auf Florian Diehl und Henrik Weisenborn, außerdem sind Florian Merz und Daniel Kalepky angeschlagen.