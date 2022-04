Vor einem schwierigen Auswärtsspiel steht der TuS Altleiningen am Donnerstag in der Abstiegsrunde der Landesliga: Um 19.45 Uhr ist die Elf von Trainer Michael Wolter zu Gast beim VfB Bodenheim. Trotz der jüngsten Erfolgsserie des TuS fordert Wolter mehr von seinen Spielern. Im Tor hat er sich auf einen Keeper festgelegt.

Es läuft beim TuS Altleiningen – zumindest auf dem Papier. Von den vergangenen zehn Spielen haben die Altleininger acht gewonnen. Durch den 3:1-Sieg am Wochenende gegen Fontana Finthen und die Punktverluste der Konkurrenz hat der TuS aktuell acht Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Und doch: Trainer Michael Wolter ist nicht zufrieden mit dem Fußball, den seine Mannschaft in Finthen gezeigt hat. „Ich vermisse bei uns die Spielfreude und die Lockerheit in der Offensive“, erklärt der Trainer. „Das können wir besser.“ Zu statisch, zu kompliziert habe es seine Mannschaft in der Vergangenheit gespielt. An Kreativität und attraktiv herausgespielten Offensivaktionen mangelte es dem Trainer. Hier sieht Wolter auch seine Führungsspieler in der Pflicht, die Jüngeren mitzureißen und zu motivieren. „Ich sehe die Gefahr, dass wir die Saison durch den großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze als abgehakt ansehen und nicht mehr an unsere Leistungsgrenze gehen.“ Das will der Trainer unter allen Umständen verhindern. Bei seinen Stammspielern sieht Wolter ebenfalls noch Luft nach oben. „Spieler wie Erik Tuttobene wissen, dass sie noch viel besser spielen können.“

Große Hoffnung auf Talente

Eine positive Entwicklung sieht Wolter bei seinen jungen Talenten im Kader. Mittelfeldspieler Joshua Schlischka hat sich nach seiner Verletzung wieder in die Mannschaft zurückgekämpft und überzeugt den Trainer nicht nur im Training. Auch bei Leonardo Jukic, der unter Wolter noch nicht viele Einsatzminuten auf dem Konto hat, sei in den vergangenen Trainingswochen eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. Große Hoffnungen auf eine erfolgreiche TuS-Zukunft hat Wolter bei Offensivspieler David Knöll. „Seine Entwicklung ist beeindruckend“, freut sich der Übungsleiter, der Knöll meist als Joker bringt.

Entscheidung im Tor

Ebenfalls eine Entscheidung für einen jüngeren Spieler hat Wolter im Tor getroffen. Der erst 20-jährige Yannik Stoffel löst offiziell Lars Dößereck als Stammkeeper ab. Beide lieferten sich in den vergangenen Wochen einen Konkurrenzkampf um die Nummer eins. Wolter vertraute in den Pflichtspielen zwar meist auf Stoffel, betone aber immer wieder, dass für ihn auch das Training entscheidend sei und er noch keine Entscheidung getroffen habe. Das hat sich am Dienstagabend geändert. „Yannik macht einen frischeren Eindruck. Er stand jetzt ein halbes Jahr hinter Lars und hat sich beachtlich zurückgekämpft.“ Bei Dößereck sei die Enttäuschung laut Wolter verständlicherweise groß. Doch er erwarte von Dößereck, dass er Stoffel genauso unterstütze, wie dieser es bei ihm getan habe.

Mit dem VfB Bodenheim trifft der TuS Altleiningen auf eine qualitativ starke Mannschaft, die nur wegen eines Punkts die Aufstiegsrunde knapp verpasst hat. Durch die unglückliche 0:1-Niederlage gegen Viktoria Herxheim und dem Abrutschen auf Tabellenrang fünf hat der VfB Bedarf nach Wiedergutmachung. Wolter erwartet deshalb eine fast wütende Reaktion der Bodenheimer und möchte, dass seine Mannschaft unbedingt dagegen hält. Dabei kann der TuS fast aus den Vollen schöpfen: Lediglich Fabio Pompeo (Oberschenkelverletzung) und Florian Merz (Kreuzbandriss) fehlen verletzungsbedingt.