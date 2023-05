Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotzreaktion erwünscht: Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt will der TuS Altleiningen endlich den ersten Sieg in der neuen Landesliga-Saison einfahren. Am Sonntag um 15 Uhr ist Aufsteiger SV Südwest Ludwigshafen zu Gast im Sportpark Leiningerland.

Seinen Einstand in die Landesliga als Trainer des TuS Altleiningen hat sich Michael Wolter sicherlich anders vorgestellt: Mehr als unglücklich verlor seine Elf den Auftakt in die neu geschaffene