ALTLEININGEN. Für den TuS Altleiningen mit seinem neuen Trainer Michael Wolter hat das Warten nun ein Ende: Am Samstag um 18 Uhr startet der TuS gegen Viktoria Herxheim nach der langen Corona-Pause in die neue Landesligasaison. Die Ziele sind klar: Der TuS will in der neu aufgeteilten Staffel insgesamt um den Aufstieg mitspielen und am Samstag drei Punkte holen.

Drei Pflichtspiele im Pokal, drei Siege: Die Anfangsbilanz von Trainer Michael Wolter liest sich gut. Doch die richtige Bewährungsprobe beginnt für den Trainer erst jetzt, mit dem Start des Ligabetriebs.