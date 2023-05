Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erhoffte Befreiungsschlag ist ausgeblieben: Mit 0:2 (0:1) hat Landesligist TuS Altleiningen am Sonntagnachmittag vor heimischen Publikum gegen die SV Viktoria Herxheim verloren. Durch die zweite Niederlage in Folge rutscht der TuS weiter in die Krise. Seit vier Spielen ist er nun schon ohne Sieg.

Kein Siegeswillen, zu wenig Laufbereitschaft. Der TuS Altleiningen befindet sich weiter im freien Fall. „Da fehlen einem die Worte“, zeigte sich TuS-Trainer Michael Wolter sichtlich mitgenommen und ungewohnt