Nach der erneuten Heimniederlage vergangene Woche ist Landesligist TuS Altleiningen auf der Suche nach der eigenen Form. Am Sonntag um 15.30 Uhr gegen die TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim hat der TuS auswärts die Möglichkeit auf einen erneuten Befreiungsschlag.

Anstatt sich durch einen Sieg am vergangenen Spieltag gegen den FSV Offenbach an der oberen Tabellenhälfte der Landesliga-Staffel Süd festzusetzen und den positiven Trend fortzuführen, musste der TuS am vergangenen Sonntag durch die 0:1-Niederlage einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Wiederholt steht der TuS somit vor der Frage, wieso sie aktuell hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinken. „Natürlich ist es aktuell sehr ernüchternd, wir hätten bis zu sechs Punkte mehr auf dem Konto haben können“, erklärt TuS Trainer Michal Wolter der RHEINPFALZ. Der Trainer stellt jedoch auch klar, dass der TuS nie die Erwartungshaltung hatte, um die Meisterschaft mitzuspielen, sondern nach wie vor als Saisonziel eine Platzierung unter die ersten Vier anstrebt.

Aktuell stehen die Altleininger mit acht Punkten auf dem fünften Tabellenrang. Punktgleich mit dem Gegner am Sonntag, der aufgrund des schlechteren Torverhältnisses zwei Plätze unter dem TuS steht. „Wir müssen weiterhin an uns glauben und es schaffen, unsere Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen“, fordert Wolter. Denn eins ist klar: Fußballerisch haben die Altleininger die Qualität, um viel bessere Ergebnisse einzufahren. Im Gegensatz zu den anderen Partien fehlte dem TuS diesmal gegen Offenbach aber nicht nur die Effizienz vor dem Tor, sondern auch das Herausspielen von Tormöglichkeiten an sich. Der Matchplan für dieses Wochenende ist somit eindeutig: „Wir müssen konsequenter nach vorne spielen und unsere Chancen suchen. Ich erwarte von Jungs von der ersten bis zur letzten Minute alles zu geben“, sagt der Trainer.

Sorgen hat der TuS weiterhin mit Blick aufs Personal: Das Verteidigerduo Florian Diehl, Florian Merz und Mittelfeldspieler Dennis Spieß stehen der Mannschaft am Sonntag nicht zur Verfügung. Gute Nachrichten gibt es hingegen von TuS-Routinier Henrik Weisenborn, der in dieser Trainingswoche erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert hat.