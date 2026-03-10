Der Turnverein 1894 Asselheim (TVA) hat in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Vereins ist Danny Kristens (48). Zu seiner Stellvertreterin wurde Michaela Brehm, seit Jahrzehnten Übungsleiterin im TVA, gewählt. Schriftführer bleibt Stefan Dietz, Kassenwartin Kerstin Dietz. Kristens dankte den freiwilligen Beisitzern im Ausschuss und den langjährigen Vorsitzenden Norbert Schott und Agnes Kasel. Diese wurden mit kleinen Geschenken und großem Applaus verabschiedet. Der TVA habe einiges zu tun, betonte Kristens. So seien einige An- und Umbauten nötig. Der Bau-, Anlagen- und Gerätebestand müsse am Laufen gehalten werden. Dies gelinge dank der vielen Helfer, Unterstützer und Sponsoren. Der Verein ist nach eigenen Angaben der drittgrößte der Stadt Grünstadt, besteht aus zehn Abteilungen und zählt mehr als 800 Mitglieder.