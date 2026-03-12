Die Tanzwelt Movement in Eisenberg hatte zum Hip-Hop-Contest hatteeingeladen. Die Musikrichtung, die in den New Yorker Ghettos entstand, hatte das Movement fest im Griff.

Mit rund 200 Gästen war es voll, laut und fetzige Funk- und Soul-Rhythmen begleiteten die Tänzerinnen und Tänzer der Solo-, Duo- und Smallgroups in den Bereichen Urban und Commercial in den Altersklassen Kids, Juniors 1 und 2 und Adults sowie die ProfiLeague auf der Tanzfläche. Hier wurde das Gefühl „Wir sind Hip-Hop“ gelebt und vor allem getanzt. Was in den 1970er Jahren als lokale Straßenkultur begann, hat sich längst zur weltweiten Mainstream-Musik entwickelt.

„Aus dem Movement haben wir sieben Solos und vier Duos im Alter von neun Jahren in der Gruppe Kids bis Adults im Alter von Anfang 30 dabei“, weiß Dennis Ewerth, der Geschäftsführer des Movements. Für das Training verantwortlich zeichnete Tina Erlewein, die durch ein zusätzliches Training für Solo-/Duo-/Smallgroup-Wettbewerbe unterstützt wurde von Chiara Quarz, die als Moderatorin energetisch und abwechslungsreich durch das Programm führte.

„Das Besondere an unserem Turnier ist, dass es derzeit das einzige im DAT-Verband im Bereich Urban/Commercial ist, an dem kein Formationswettbewerb stattfindet und damit nicht Gruppen, sondern einzelne Tänzer im Vordergrund stehen“, betont Ewerth und ergänzt: „Wir freuen uns über den extremen Zuwachs in allen Kategorien und darüber, dass es so viel motivierten Nachwuchs gibt.“

Bei mehr als 120 Starts seien es dreimal so viele Teilnehmer gewesen wie letztes Jahr, was sicher auch dadurch zustande gekommen sei, dass einige Tanzschulen und Gruppen zum ersten Mal bei einem Turnier dabei waren. Auffällig auf der Tanzfläche war eine besonders junge Tänzerin, Amina aus Ludwigshafen, die – wie ihre gesamte Familie – von Tina Erlewein trainiert wird.

„Amina tanzt seit sie drei Jahre alt ist, wie ihre ältere Schwester und wir als Eltern – sie hat Musik im Blut“, erzählt ihre Mutter lachend. „Amina wurde Sechste in ihrer Kategorie in der Meisterreihe und setzte sich gegen Tänzer, die teilweise bis zu neun Jahre alt waren, durch“, so Ewerth. Die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Movement können auf ihre Platzierungen stolz sein: Den ersten Platz der Meisterreihe in der Kategorie Urban und den zweiten Platz in der Kategorie Commercial in der A-Reihe konnte sich Nele Schott ertanzen, die zum zweiten Mal dabei war.

„Sein erstes Solo-Turnier tanzte Enrico Augusto, der seit Jahren in mehreren Formationen unserer Tanzschule tanzt - in der Kategorie Juniors II Urban konnte er viele erfahrene Solistinnen hinter sich lassen und gewann das Turnier“, freut sich Ewerth und ergänzt: „Frisch in der Kategorie Adults gelandet, konnte Lilli Barna dort die Kategorie Commercial gewinnen.“

Als große Überraschung wurde der Erfolg von Anna Hizshtska und Melina Schmidtke gefeiert, die sich erst kurzfristig entschlossen hatten, überhaupt als Duo anzutreten. „Gegen ein starkes Feld aus sechs weiteren Solos gewannen sie die Kategorie Duo Commercial in der Altersklasse Juniors I, in der Kategorie Urban wurden sie Zweite“, ergänzt der Geschäftsführer. Zwei starke zweite Plätze ertanzte sich außerdem Ilona Dudnjak in der Kategorie Juniors II - sowohl in Urban als auch in Commercial.

Sieben Wertungsrichter waren im Einsatz, um eine möglichst breite Bewertung zu ermöglichen. Das Besondere bei diesem Turnier war, dass die Tänzerinnen und Tänzer nach der Siegerehrung die Möglichkeit hatten, mit den Wertungsrichtern ins Gespräch zu gehen und sich Infos über ihre Wertung und Tipps für ihre Entwicklung abzuholen, was gerne genutzt wurde. Das nächste hochkarätige Turnier in der Tanzwelt Movement startet am 21. März mit dem Weinstraßen-Cup.

Info und Kontakt

www.tanzwelt-movement.de