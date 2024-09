Damit der Heizungswechsel nicht so teuer wird, könnten in der Sausenheimer Schulturnhalle die Duschen abgeschafft werden: Diese radikale Spar-Idee hat die Grüstadter Stadtverwaltung nun erstmals in einer Ausschuss-Sitzung zur Debatte gestellt. Hintergrund der Überlegungen: Der Austausch der maroden Anlage wird nach Ingenieur-Schätzung etwa 500.000 Euro verschlingen. Wenn die Sportstätte von der Warmwasser-Versorung abgekoppelt würde, ließe sich die Kosten laut Prognose um etwa 60.000 Euro senken. Wie der TuS Sausenheim als wichtigster Mit-Nutzer der Halle diesen Vorschlag findet und was die Vertreter der Stadtratsfraktionen im Ausschuss gesagt haben, steht im ausführlichen Artikel.