Damit der Heizungswechsel nicht so teuer wird, könnten der Sausenheimer Schulturnhalle die Duschen gestrichen werden: Nach einer Ausschusssitzung zeichnet sich ab, was die Grünstadter Stadtratsfraktionen von dieser radikalen Spar-Idee der Verwaltung halten.

Über manche Spar-Ideen für die Sausenheimer Schulturnhalle wollte Grünstadts

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

er&eiutmslBemr;urg sKalu gnarWe D()UC in dre ASctu-uussgnhsszi am Ddsteigananeb rag tnhci rset drsikeeutni lsaesn: ssaD eid lUkedenmi ni der ruSehiaemens ahlGdrTn-uculrenluhs rumrehn imt siejelw eziw seeknbacchW eb&tslk;tcumu snei wend,er tis mf;lru&u ihn ncsho aagctmb.eh &iKu;qbnedo cheMsn at