Ein Wettstreit, bei dem das Fußballspielen weggelassen wird und es nur ums Elfmeterschießen geht, feiert am Wochenende in Bockenheim Premiere: Beim ersten Elfmeter-Turnier des TSV Bockenheim am Samstag, 18. September, ab 16 Uhr auf dem Sportplatz kommt es zwar auch auf Treffsicherheit, Spannung und gute Ergebnisse an, im Vordergrund soll aber der Spaß stehen.

Beid er Veranstaltung will der TSV Bockenheim Freude mit einem längst überfälligen Turnier kombinieren, bei dem die vorgegebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Mitmachen darf jeder, der sich bis Freitag angemeldet hat. TSV-Mitglieder wie Marco Steinz, Michael Huy und Sebastian Schulz haben die Organisation übernommen und hoffen, dass Jung und Alt Spaß an dem Turnier haben werden.

Der Ablauf ist ähnlich wie von Fußballspielen bekannt, wer es genauer wissen will, kann es auf der Webseite des TSV nachlesen. Die angemeldeten Teams werden beim Turnier Gruppen zugelost, in denen jeder gegen jeden im Elfmeterschießen gegeneinander antritt. Ein Team besteht aus fünf Schützen und einem Torwart, wobei der selbst auch Schütze sein kann. Die besten Teams jeder Gruppe tragen im dann im K.O.-Modus die Finalspiele aus.

Es gibt auch Sonderkategorien

Die Veranstalter erhoffen sich ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld mit Männern und Frauen aus Vereinen und Firmen und versprechen eine kleine Überraschung für Teams, in denen alle Schützen weiblich sind. Zum Start werde allen Teilnehmern „Zielwasser spendiert“ und auch sonst sei für das leibliche Wohl gesorgt. Der Sieger erhält einen „besonderen Pokal“ der laut Orga-Team nicht im Regal einstauben wird. Daneben stiftet die Führung der TSV-Vereinswirtschaft noch weitere Preise – unter anderem in Sonderkategorien wie pfiffigstes Trikot oder Teamoutfit.

Die Startgebühr fürs Elf-Meter-Turnier beträgt 30 Euro pro Mannschaft, Anmeldungen sind noch bis Freitag, 17. September, per Mail an 11-meter@web.de möglich.