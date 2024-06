Die TSG Tiefenthal spielt um die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West. Das Team hat zwar keine Aufstiegsambitionen, will aber unbedingt den Titel holen. Der abschließende Spieltag der Feldrunde findet in Rendel statt.

„Wir wollen in beiden Begegnungen 100 Prozent geben und beide Partien gewinnen. Für jeden Sportler ist eine Meisterschaft etwas besonders. Ich denke auch, dass wir einen Titel hoch verdient hätten,