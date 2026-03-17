Bei der Mitgliederversammlung der TSG Tiefenthal am Freitag stehen Entscheidungen an, die über das übliche Programm so eines Treffens hinausgehen.

Über Veränderungen der Satzung sollen die Mitglieder der Turn- und Sportgemeinde Tiefenthal abstimmen, wenn sie sich an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Gaststätte der Mehrzweckhalle treffen. Nach Angaben des Vorstands geht es darum, das Regelwerk zeitgemäßer zu gestalten. Vorgesehen ist demnach zum Beispiel, dass Jugendliche mehr Mitsprache-Rechte bekommen: Sie sollen schon ab einem Alter von 16 Jahren mit abstimmen dürfen.

Außerdem ist geplant, die Führungsstrukturen zu straffen. Und der Vorstand soll größere Summen ausgeben dürfen. Vorstandsmitglied Alfred Braun erläutert: Bislang sind die Beträge so klein, dass etwa vor jeder Heizöl-Bestellung eigentlich eine Mitgliederversammlung einberufen werden müsste, die diese Ausgabe genehmigt. Ein Entwurf für die neue Satzung steht auf den Vereinsseiten bereits online. Zum Programm der Versammlung gehören zudem Berichte und Wahlen.