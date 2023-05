Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kampf um die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West treffen die Faustballer der TSG Tiefenthal am Samstag (15 Uhr) in der Kreissporthalle in Weinheim unter anderem auf den schärfsten Verfolger TSV Karlsdorf. Der Einsatz einiger wichtiger Spieler ist offen.

Mit einem Sieg könnte der Tabellenführer aus Tiefenthal den Vorsprung auf den TSV Karlsdorf auf vier Punkte vergrößern. Bei dann noch drei ausstehenden Spielen in der aktuellen Hallenrunde