Faustball: So schnell kann es gehen: Lange sahen die Herren der TSG Tiefenthal wie der zukünftige Meister der Zweiten Bundesliga West aus. Doch ausgerechnet eine Niederlage beim Pfalzrivalen TB Oppau kostete nun den Titel. Und es kam noch schlimmer.

Frust, Enttäuschung, Ungläubigkeit. Diese drei Wörter beschreiben die Gefühlslage der Faustballer der TSG Tiefenthal am Samstagabend. Eigentlich wollten die Akteure nach dem abschließenden Spieltag in der Sporthalle entscheiden, ob sie an der Aufstiegsrunde teilnehmen würden. Dafür hätten die TSG-Spieler allerdings mindestens Tabellenzweiter werden müssen. Aber das wurden sie nicht.

Die Mannschaft von Spielertrainer Ricardo Happersberger schloss die Runde nur auf dem dritten Platz ab. Schuld war die 1:3-Niederlage in der Partie gegen den TB Oppau. Auch das anschließende klare 3:0 gegen Oberhausen reichte den Tiefenthalern nicht mehr. Der vor Samstag mit der TSG punktgleiche Tabellenzweite TSV Karlsdorf gewann seine Spiele zu Hause gegen den TV Rendel und den TV Dieburg erwartungsgemäß deutlich mit je 3:0 und sicherte sich durch den Tiefenthaler Patzer die Meisterschaft.

Ein Satz zu wenig

Die FG Griesheim, die vor dem finalen Spieltag auf Rang drei lag und zwei Punkte Rückstand auf die Happersberger-Truppe hatte, gab sich ebenfalls keinen Blöße. Die Ortenauer bezwangen den TV Wünschmichelbach und den TV Waibstadt II jeweils mit 3:0. Somit waren die TSG und Griesheim punktgleich (26:6). Doch die Ortenauer wiesen mit 43:16 gegenüber 42:15 der Tiefenthaler das bessere Satzverhältnis auf und sicherten sich so in der Endabrechnung den zweiten Tabellenrang.

„Ein einziger Satz hat uns letztlich gefehlt“, meinte der Tiefenthaler Abteilungsleiter Robert Happersberger am Ende kopfschüttelnd. Dabei lag Griesheim in der Partie am Samstag gegen Wünschmichelbach im ersten Durchgang mit 6:10 zurück. Die FG drehte den Abschnitt noch und holte sich den Satz knapp mit 13:11. Letztlich entpuppte sich die Griesheimer Aufholjagd als die Entscheidung im Fernduell um den Aufstiegsrang.

Offensiv kein Rhythmus

Dies alles, weil die Tiefenthaler in ihrer ersten Partie gegen Oppau nie in den Rhythmus fanden. Nur im zweiten Satz, den die TSG klar mit 11:3 gewann, ließen die Akteure um Schlagmann Christoph Happersberger jene Klasse aufblitzen, die sie in den meisten Partien der Hallenrunde gezeigt hatten. Sonst aber spielte die TSG nicht gut. „An der Abwehr lag es diesmal nicht, aber vorne kam die Mannschaft einfach nie in ihr Spiel“, befand Robert Happersberger.

Die Oppauer, die den ersten Satz mit 11:6 gewannen, sicherten sich auch den dritten Abschnitt mit 11:6. In Durchgang vier kämpften die Tiefenthaler. Doch beim Matchball für Oppau führte ein Missverständnis in der Ballannahme zum 11:9 für die Ludwigshafener, die den Erfolg im prestigeträchtigen Pfalzderby feierten.

Entscheidung abgenommen

Mit Wut im Bauch bestritten die Tiefenthaler anschließend die abschließende Saisonbegegnung gegen den Vorletzten TV Oberhausen. Mit 11:7, 11:4 und 11:7 fertigte die TSG den überforderten Aufsteiger ab. Doch der klare 3:0-Erfolg war ein Muster ohne jeden Wert.

„Letztlich ist es eben so gekommen“, sagte Abteilungsleiter Robert Happersberger. Er betonte aber auch: „Ob sich die Mannschaft wirklich entschlossen hätte, für die Aufstiegsspiele zu melden, ist doch fraglich.“ So wurde Coach Ricardo Happersberger und seinen Akteuren die Entscheidung abgenommen.

Letztes Spiel für Ohlrich

Für den langjährigen Abwehrspieler Tim Ohlrich war die Partie gegen Oberhausen das vorerst letzte Spiel in der Zweitliga-Mannschaft. Der Routinier will in Zukunft kürzertreten und rückt in die zweite Mannschaft der Tiefenthaler.