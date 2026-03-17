Die Männer-35-Faustballer der TSG Tiefenthal haben es bei den Deutschen Meisterschaften in Offenburg nicht geschafft, ihren Titel zu verteidigen.

Das Team um Weltfaustballer Ayith Fernando belegte nach zwei intensiven Turniertagen in der Ortenau den fünften Tabellenrang.

In der Gruppenphase lief es für die Tiefenthaler, die mit dem kompletten Kader angereist waren, ganz gut. Die TSG gewann das Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart, der sich vor wenigen Wochen noch in Eisenberg bei den Süddeutschen Meisterschaften den Titel geschnappt hatte, mit 2:0 (11:7, 13:11). Es war ein toller Auftakt. In der zweiten Partie gegen den Meisterschaftsveranstalter FBC Offenburg taten sich die TSG-Akteure dann aber schwer. Die Ortenauer entschieden den ersten Satz mit 11:7 für sich. Die Tiefenthaler glichen aber mit einem 14:12 im zweiten Durchgang noch zum 1:1 aus.

Der dritte Gegner war der MTV Hammah. Und an den Norddeutschen bissen sich die Tiefenthaler die Zähne aus. Letztlich verlor die TSG die dritte Vorrundenpartie mit 0:2 (10:12, 4:11). Damit musste der Titelverteidiger sein abschließendes Gruppenspiel gegen den bis dato noch sieg- und punktlosen TV Wahlscheid unbedingt gewinnen. Und die TSG hielt dem Druck stand. Die Tiefenthaler gewannen mit 2:0 (11:8, 11:0) und beendeten damit die Gruppenphase auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem MTV Hammah.

Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinalbegegnungen weiter. Die Tiefenthaler trafen dabei auf den TV Brettorf , der in der Gruppe B den dritten Platz belegt hatte. Und die TSG hatte einen schwachen Start. Brettorf holte den ersten Durchgang mit 11:7. Die TSG versuchte noch auszugleichen. Doch Brettorf gewann auch den zweiten Satz mit 11:9 und machte damit den Sieg perfekt.

Und damit war der Tiefenthaler Traum von der Titelverteidigung zu Ende. Der TSG blieb noch das Spiel um den fünften Rang gegen den Ahlhorner SV. Die Tiefenthaler um Hauptangreifer Christoph Happersberger gewannen die Partie mit 2:1 (8:11, 11:7, 11:8) und beendeten die Deutschen Meisterschaften damit auf dem fünften Rang. Meister wurde der MTV Rosenheim, der sich im Finale gegen den MTV Stuttgart mit 2:1 (10:12, 12:10, 11:4) durchsetzte.