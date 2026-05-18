Zwei Spiele, zwei Siege: Die verjüngte TSG Tiefenthal I überzeugt zum Auftakt der Verbandsliga Pfalz auf dem Feld.

Die Faustballer der TSG Tiefenthal I sind mit zwei Siegen in die Feldrunde der Verbandsliga Pfalz gestartet. Auch die Zweite Mannschaft war im Einsatz. 50 Zuschauer kamen zum Heimspieltag auf dem Tiefenthaler Faustballplatz. Die Tiefenthaler Mannschaft ist im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten stark verjüngt. Doch die Zukunft gehört den Talenten.

Routinier Christoph Happersberger, bundesligaerfahren und mit etlichen Zweitligaspielen auf dem Buckel, hat sich vorgenommen, die vielen jungen Spieler unter die Fittiche zu nehmen. „Wir wollen, dass er die Jungen leitet und der Mannschaft Stabilität gibt“, sagte Robert Happersberger, der Abteilungsleiter der Tiefenthaler und betonte: „Als Schlagmann ist Christoph in der Verbandsliga natürlich weiter ein Sieggarant.“ Bereits in der Halle zeigte Christoph Happersberger eine ganz starke Leistung in der Verbandsliga, führte die junge Tiefenthaler Truppe zur Meisterschaft. Und nach dem ersten Spieltag am Sonntag war schnell klar: Auch auf dem Feld sind die Tiefenthaler in der Verbandsligasaison 2026 der Topfavorit auf den Titel.

Partie auf Augenhöhe

Ob die TSG ein mögliches Aufstiegsrecht annehmen würde? „Das muss man erst einmal sehen. Vielleicht kommt das noch zu früh“, sagte Robert Happersberger. In der ersten Partie traf die TSG I auf die eigene Zweite Mannschaft. Im ersten Satz war es eine Partie auf Augenhöhe. Bei der TSG II spielt ja ein anderer ehemaliger Zweitligaspieler: Tim Ohlrich. Den ersten Satz gewann die favorisierte Erste Mannschaft nur knapp mit 14:12. Danach lief es bei der TSG I dann besser, Louis Grosch hatte gute Zuspiele. Christoph Happersberger schlug starke Angaben. Durchgang zwei war eine klare Angelegenheit für die Tiefenthaler Erste: Mit 11:4 entschieden Christoph Happersberger und Co den Abschnitt und gingen mit 2:0 in Front. Mit Nico Agrikola spielt bei der Ersten ein weiterer ehemaliger Zweitligamann. „Er passt mit seinem Alter Anfang 20 sehr gut in die Truppe“, sagte Robert Happersberger.

Satz drei im Tiefenthaler Duell war wieder etwas enger. Aber erneut machte zum Schluss Christoph Happersberger den Unterschied. Die Tiefenthaler Erste mit Spielführer Jens Pfaffmann entschied auch den dritten Durchgang knapp mit 11:9 für sich und feierte zum Auftakt gleich einen 3:0-Erfolg. „Das hat schon sehr gut ausgesehen, aber bei beiden Mannschaften“, lobte auch Abteilungsleiter Robert Happersberger. Neben Louis Grosch sind die drei weiteren noch recht unerfahrenen Spieler Luke Birkle, Marlon Honacker und Nico Müller. „Die vier können auch noch Jugend spielen“, sagte Robert Happersberger.

Vier Frauen im TSG-Kader

In der Zweiten Mannschaft soll in dieser Feldrunde auch noch Routinier Julian Karny spielen, der war aber am Sonntag noch nicht da. Mit Dominik Seel und Ohlrich sowie Michael Schmitt stehen im Kader der Zweiten erfahrenen Akteure. Tobias Grosch, Andreas Jakob, Kapitän Simion Kemmer und Lara Storck, eine von vier Frauen derzeit im TSG-Kader, komplettierten die Mannschaft, die in ihrer zweiten Begegnung gegen die Zweite Mannschaft des TB Oppau nach hartem Kampf mit 1:3 (9:11, 11:5, 13:15, 5:11) den Kürzeren zog. Die „Erste“ der TSG Tiefenthal hatte in ihrer zweiten Partie nur im dritten Satz Probleme. Die TSG I gewann die ersten beiden Durchgänge klar mit 11:2 und 11:4. Oppau verkürzte mit einem 11:9 im dritten Abschnitt auf 1:2. Doch die TSG machte mit 11:7 im vierten Abschnitt den 3:1-Erfolg perfekt. „Es waren doch einige Leute da, wir haben danach noch gemütlich gegrillt. Er ist ein toller Auftaktspieltag gewesen“, befand Robert Happersberger. Die Saison geht für die Tiefenthaler bereits am Freitag, 18 Uhr, weiter. Dann trifft die Zweite Mannschaft der TSG auswärts auf die Dritte des TB Oppau. Die Erste Mannschaft spielt am Sonntag, 31. Mai, wieder zu Hause in Tiefenthal um 10 Uhr gegen TuS Oggersheim. „Wir freuen uns auf die kommenden Spiele“, sagt Robert Happersberger, der betont: „Es ist toll zu sehen, dass wir gute und engagierte Jugendspieler haben. Das ist wichtig für das Leben des Vereins.“