Es geht endlich wieder los für die Spieler der TSG Tiefenthal. Der Zweitligist startet in die neue Feldrunde. In der Staffel West muss das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger zum Auftakt in Karlsruhe zweimal auswärts ran.

Die Corona-Inzidenzzahlen sind gefallen. Damit kann im Faustball die Saison der Zweiten Bundesliga West starten. Die TSG Tiefenthal gilt dabei als Team, das durchaus um die beiden ersten Tabellenplätze