In der Zweiten Faustball-Bundesliga West fällt am abschließenden Spieltag in Tiefenthal die Entscheidung, wer sich hinter dem Tabellenführer FG Griesheim für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Die TSG Tiefenthal feiert am Samstag, 16 Uhr, zugleich die offizielle Einweihung des neuen Rasenplatzes.

Die Ausgangslage für die Tiefenthaler Akteure vor dem Spieltag, der um 15 Uhr beginnt, ist klar: Mit zwei Siegen auf heimischem Naturrasenplatz kann die TSG das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Ersten Liga buchen. Die Gegner der Mannschaft des spielenden Coaches Ricardo Happersberger, die aktuell in der Tabelle der Zweiten Bundesliga West mit der Bilanz von 22:6 Punkt auf dem dritten Tabellenrang liegt, sind der Aufsteiger TV Rendel und der TSV Karlsdorf. Neuling Rendel liegt mit 6:22 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz, ist stark abstiegsgefährdet und muss eigentlich beide Spiele am Samstag gegen die TSG und Karlsdorf gewinnen, um noch eine Chance zu haben, die Liga zu halten.

Der TSV Karlsdorf peilt dagegen die Teilnahme an den Aufstiegsspielen an. Mit 24:4 Punkten liegt das Team auf dem zweiten Rang und hat sogar noch theoretische Meisterchancen. Im abschließenden Spiel treffen Karlsdorf und Tiefenthal aufeinander. Wenn beide ihre Pflichtaufgaben gegen Rendel erfolgreich lösen, dann wird diese Begegnung wohl zu einem echten Finale um die Vizemeisterschaft und die Chance zum Aufstieg.

Coronavirus sorgt für Personalprobleme

Die TSG wird am Samstag nicht mit vollem Kader antreten können. Schuld ist, mal wieder, das fiese Coronavirus. „Das nervt, aber ist nun halt einmal so. Aber der Zeitpunkt ist doch wieder sehr unglücklich“, sagt TSG-Coach Ricardo Happersberger über den coronabedingten Ausfall von Abwehrspieler Nico Kovacs. Da auch Julian Karny, der privat unterwegs ist, nicht dabei sein kann, muss Coach Ricardo Happersberger die Defensive der TSG total umbauen. „Ich habe mal Routinier Tim Ohlrich für die beiden Spiele nominiert. Er ist ja nach der vergangenen Saison schon kürzer getreten, hat in dieser Spielzeit nur in der Verbandsliga Faustball gespielt. Aber er weiß, worauf es bei diesen Spielen ankommt“, sagt der Coach.

Auch im Angriff werden die TSG-Akteure nicht bei 100 Prozent sein. Schuld ist auch hier – na klar – Corona: Zweitangreifer Christoph Wyrobek hatte das Virus, war zuletzt im Training. „Aber er ist in keiner guten sportlichen Verfassung“, sagt Ricardo Happersberger, der fürchtet, dass der Schlagmann wohl nicht oder nur ganz wenig spielen kann.

„Es ist keine einfache Situation, aber alle Spieler, die fit sind, sind voll motiviert“, sagt der Tiefenthaler Coach und macht klar: „Ich habe so ein Bauchgefühl, dass es klappen wird.“

Happersberger rechnet mit „bester Mannschaft“

Der TSV Karlsdorf wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls vom Virus geplagt, hatte Spielerausfälle zu beklagen und musste sogar Partien verlegen. „Zuletzt haben sie aber ihre Nachholspiele recht souverän gewonnen. Also ich gehe davon aus, dass sie mit der besten Mannschaft gegen uns antreten werden“, sagt Ricardo Happersberger. In der Hinrunde verloren die Tiefenthaler gegen den TSV Karlsdorf noch deutlich mit 0:3-Sätzen. Gegen den TV Rendel siegte die TSG dagegen deutlich mit 3:0.

Egal, wie es für die Tiefenthaler am Samstag sportlich ausgehen wird. Gefeiert wird dennoch. „Wir möchten den Tag nutzen, um uns bei allen Gönnern, Sponsoren und Helfern herzlich zu bedanken und gemeinsam anzustoßen“, kündet Abteilungsleiter Robert Happersberger die offizielle Einweihung des Rasenplatzes an . „Es gibt auch Livemusik und viel zu essen“, sagt Robert Happersberger.