Es ist dann doch das große Finale um die Meisterschaft im Fernduell. Die Herren der TSG Tiefenthal müssen bei ihrem Auswärtsspieltag in Ludwigshafen-Edigheim am Samstag wohl beide Partien gewinnen, um sich den Titel in der Zweiten Bundesliga West zu holen.

„Eigentlich ist es das doch gut für unseren Sport. Jetzt ist zum Schluss noch einmal richtig Spannung da“, blickt Ricardo Happersberger, der Spielertrainer der TSG Tiefenthal, ganz gelassen auf den kommenden Samstag. Die Konstellation vor dem abschließenden Spieltag der Hallenrunde 2021/22 in der Zweiten Bundesliga West an der Ligaspitze sieht wie folgt aus: Die TSG steht mit 24:4 Punkten und einem Satzverhältnis von 38:12 auf dem ersten Tabellenrang. Zweiter ist der TSV Karlsdorf, der ebenfalls 24:4 Punkte aufweist, aber das leicht schlechtere Satzverhältnis von 37:14 in den Finalspieltag mitnimmt.

Die beiden Erstplatzierten sichern sich das Recht auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Ersten Bundesliga. Die FG Griesheim als Ligadritter ist sozusagen der Jäger der TSG Tiefental und des TSV Karlsdorf. Die Ortenauer stehen bei 22:6 Punkten und einem Satzverhältnis von 37:16. Deshalb: Die TSG Tiefenthal muss wohl beide Begegnungen gewinnen, um ganz sicher zu gehen.

Bei nur einem Sieg könnte es, wenn es unglücklich läuft, sogar nur zu Rang drei reichen. „Fakt ist, dass wir mit dem prestigeträchtigen Pfalzduell gegen den TB Oppau und der Partie gegen den TV Oberhausen wohl ein schwereres Programm als die beiden direkten Konkurrenten haben“, sagt Happersberger. Der TB Oppau belegt in der Tabelle mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 14:14 den fünften Rang. „Wir haben uns gegen die Oppauer in der Vergangenheit immer schwer getan. Gerade gegen uns sind die immer top-motiviert. Und jetzt spielen wir ja auch noch in Ludwigshafen. Ich denke, das wird ein heißes Duell“, sagt der TSG-Spielertrainer. Den zweiten Kontrahenten, den TV Oberhausen, der Ligavorletzter ist, sieht Ricardo Happersberger als „schlagbar“ an.

Ziel: Mindestens ein Spiel gewinnen

Der Zweite, TSV Karlsdorf, spielt zeitgleich in eigener Halle gegen den Drittletzten, TV Dieburg, und das Tabellenschlusslicht TV Rendel. Die FG Griesheim trifft am Samstag auf den TV Waibstadt II und den TV Wünschmichelbach. „Wir gehen davon aus, dass sowohl Karlsdorf und die Griesheimer beide Spiele gewinnen. Um dann nicht hinter beiden zu landen, sollten wir mindestens eine Partie gewinnen und die zweite nur knapp verlieren. Aber besser wäre es, beide Partien siegreich zu gestalten“, so der TSG-Coach.

Komplett werden die Tiefenthaler im Schulzentrum Edigheim wohl nicht antreten können. Abwehrspieler Dominik Seel und Angreifer Christoph Wyrobek konnten unter der Woche kaum trainieren. „Beide hatten Erkältungen, sind aber corona-negativ getestet worden. Ob sie einsatzfähig sind, müssen wir kurzfristig sehen“, sagt Ricardo Happersberger.

Nicht bei 100 Prozent sind nach wie vor Schlagmann Christoph Happersberger und Abwehrspieler Julian Karny. „Wir werden dennoch eine gute Mannschaft stellen können. Alle wollen das Derby gegen Oppau spielen, das möchte eigentlich keiner verpassen“, ist sich der Tiefenthaler Trainer sicher.

Ist die Aufstiegsrunde ein Thema?

Ob das Team dann auch an den Aufstiegsspielen teilnehmen wird, wenn die Qualifikation als Meister oder Vize-Meister geschafft ist, ist weiterhin unklar. „Das werden wir kurzfristig nach dem Spieltag in Edigheim entscheiden“, sagt Ricardo Happersberger.

Die Tiefenthaler Damen verloren am vergangenen Wochenende in der Zweiten Bundesliga West zweimal gegen den TV Waibstadt (0:3 und 1:3). Gegen den TV Weisel gab es beim Heimspieltag einen 3:1-Sieg. Am Sonntag steht für das Team von Trainerin Tanja Appel noch ein Spieltag in Vaihingen/Enz an. Ab 11 Uhr sind die Gegnerinnen der TV Vaihingen/Enz und der TV Bretten. In der Tabelle sind die TSG-Damen derzeit Vierter.