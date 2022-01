Die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal haben den Kampf um die Meisterschaft in der Weststaffel und den Aufstiegskampf zur Ersten Bundesliga am Samstag noch einmal richtig spannend gemacht – durch eine Niederlage im Topspiel gegen den direkten Konkurrenten TSV Karlsdorf.

„So richtig niedergeschlagen sind wir nach dem Spieltag nicht gewesen“, sagte TSG-Spielertrainer Ricardo Happersberger, der betonte: „Es ist jetzt kein großer Beinbruch gewesen. Wir haben die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West ja weiter in der eigenen Hand.“ Der Coach machte nach dem 2:3 gegen den direkten Konkurrenten um den Titel klar: „Beide Teams sind nach der Partie noch einmal zusammengestanden und haben sich über ein tolles Spiel gefreut. Wir und die Karlsdorfer sind uns jedenfalls einig gewesen: So muss ein Faustballspiel sein.“

Rund 80 Zuschauer verfolgten In der Weinheimer Sporthalle die Begegnung. Baden-Württemberg hatte die Corona-Bestimmungen gelockert, was die Veranstalter des TV Wünschmichelbach vor Spielbeginn löblich hervorhoben. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch über die volle Distanz.

Den ersten Satz entschieden die Tiefenthaler mit 11:6 für sich. Doch in den beiden folgenden Durchgängen behielten die Karlsdorfer mit 11:4 und 13:11 die Oberhand. Die TSG erzwang mit einem 11:9 im vierten Durchgang den Entscheidungssatz. „Zum Schluss hat Karlsdorf wirklich mit sehr viel Qualität gespielt, das haben sie richtig gut gemacht“, befand Ricardo Happersberger. Karlsdorf holte sich den fünften Satz mit 11:8 und machte damit den 3:2-Erfolg über den Spitzenreiter perfekt.

Es wird eng an der Spitze

Nach Punkten sind die Tiefenthaler und der TSV Karlsdorf nun gleichauf. Beide weisen eine Bilanz von 24:4 Punkten auf. Die TSG hat aber das bessere Satzverhältnis und liegt derzeit noch vorne. Was die Sache aber spannend macht, ist, dass die FG Griesheim mit 22:6 Zähler als Dritter ebenfalls noch Chancen auf den Meistertitel und damit den Aufstieg hat. „Ja, jetzt wird es am abschließenden Spieltag am kommenden Wochenende so richtig spannend. Zumal die beiden anderen relativ leichte Spiele haben und wir wohl mit dem TB Oppau auf den schwersten Gegner aller drei Konkurrenten treffen“, sagte Ricardo Happersberger. Fakt ist: Die TSG könnte sich eigentlich eine Niederlage erlauben, um zumindest Zweiter zu werden und sich die Teilnahme für die Aufstiegsspiele zu sichern. Bei zwei Niederlagen könnte es noch mal ganz eng werden. „Ja, wir müssten beide Partie mit 0:3-Sätzen abgeben, aber gut, alles muss gespielt werden“, sagte Ricardo Happersberger, der betonte: „Wir haben mit zwei Hauptangreifern gespielt, die beide nicht ganz bei 100 Prozent waren. Christoph Wyrobek spielte trotz Rückenproblemen durch, Christoph Happersberger ist nach seiner Verletzung in Griesheim noch nicht ganz fit.“ Dazu kam, dass Abwehrspieler Julian Karny gegen Karlsdorf im ersten Satz schon wegen Knieproblemen raus musste. „Dann noch die schnelle Halle in Weinheim, die uns nicht liegt, das waren ein, zwei Faktoren zu viel, die zur Niederlage beigetragen haben“, befand Ricardo Happersberger.

Das erste Spiel hatte die TSG gegen den TV Wünschmichelbach mit 3:0 (12:10, 14:12, 11:7) gewonnen. „Insgesamt war es gut, dass wir noch zweimal richtig gefordert wurden. Das ist besser als Spiele, die man locker 3:0 gewinnt“, so der TSG-Coach.