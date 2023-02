Die Faustball-Männer 60 der TSG Tiefenthal spielen am Sonntag (12.45 Uhr) in der Schulsporthalle in Eisenberg bei den Süddeutschen Meisterschaften um den Titel. Ein Faktor könnte dabei die Erfahrung werden.

„Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Turnier und wollen uns für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren“, sagt der TSG-Teamsprecher Robert Happersberger.

Insgesamt nehmen bei den Süddeutschen Meisterschaften vier Mannschaften teil. „Wenn es gut läuft“, so Happersberger, werden sich auch alle vier für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. „Es kann aber auch sein, dass nur drei Teams hinfahren dürfen“, sagt der Teamchef. Die Tiefenthaler treffen in ihrem Auftaktspiel auf den TV Schluttenbach. Weitere Gegner sind die SF Gechingen und der TSV Bietigheim.

Die TSG kann auf Spieler zurückgreifen, die in der Vergangenheit in der Ersten und Zweiten Bundesliga aktiv waren. Im Angriff sollen Werner Büchlein und Alfred Braun für die nötigen Punkte sorgen. Robert Happersberger spielt als Mittelmann, der für das Zuspiel zuständig ist.

In der Abwehr bauen die Tiefenthaler auf die Finesse von Michael Schultz, Jürgen Brust, Michael Marschall und Frank Bamberg. „Wir hoffen auf große Unterstützung von unseren Zuschauern“, sagt Robert Happersberger.