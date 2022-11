Die Herren der TSG Tiefenthal sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Hallenrunde der Zweiten Bundesliga West gestartet. Am Wochenende steht für das Team ein Spieltag in Karlsruhe an.

„Eigentlich bin ich nicht unzufrieden“, sagte Ricardo Happersberger, der Spielertrainer der TSG Tiefenthal im Rückblick auf den Saisonstart. „Für Waibstadt war es ja das Kerwespiel. Die Halle dort war wirklich brechend voll. Man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Anweisungen konnte ich kaum geben, man hat sie einfach nicht gehört.“ Happersberger fügte aber hinzu: „Insgesamt war es eine super Stimmung. Für uns Faustballer ist das natürlich eine geniale Atmosphäre gewesen.“

Die Tiefenhaler mussten anfangs gegen die Zweite Mannschaft des TV Waibstadt antreten. Das Happersberger-Team war leicht favorisiert in die Begegnung gegangen. Den ersten Satz entschieden die Tiefenthaler klar mit 11:4 für sich. Doch dann kamen die Waibstadter besser ins Spiel. Die Badener gewannen den zweiten Durchgang mit 11:9. Im dritten Abschnitt lief es in der Tiefenthaler Offensive wieder besser. Die beiden Angreifer Christoph Happersberger und Christoph Wyrobek punkteten jetzt. Die Waibstadter machten einige Fehler. Der Satz ging letztlich mit 11:3 klar an die Tiefenthaler.

Doch die TSG musste weiter kämpfen. Denn die Badener ließen vor eigenem Publikum, das das Team lautstark unterstützte, nicht locker und erzwangen mit einem 11:6 im vierten Abschnitt den entscheidenden fünften Satz. Da hatten die Tiefenthaler dann die besseren Nerven. 11:7 gewannen Ricardo Happersberger und Co. den Durchgang und damit auch die Partie mit 3:2.

„Man hat einfach gemerkt, dass wir diesmal viel später als im vergangenen Jahr mit der Hallenvorbereitung begonnen haben“, sagte Ricardo Happersberger und erklärte: „Aber durch die längere Feldrunde mit den Aufstiegsspielen wollte ich den Jungs einfach eine längere Erholungsphase gönnen. Momentan sind wir einfach nicht so weit, was das Zusammenspiel angeht. Deshalb ist der Sieg gegen Waibstadt II schon gut gewesen. Die ganze Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Aber vor allem Nico Agrikola hat in der Defensive gut gespielt.“

Direkt im Anschluss trafen die Tiefenthaler dann auf die Erste Mannschaft des TV Waibstadt. „Die haben in der vergangenen Hallenrunde noch in der Ersten Bundesliga gespielt. Das ist wahrscheinlich der härteste Gegner, den du in dieser Saison der Zweiten Bundesliga West haben kannst“, sagte Happersberger, der weiter betonte: „Es war klar, dass es gegen die sehr schwer werden würde.“ Waibstadt setzte sich mit 3:1 Sätzen durch. Nach den beiden ersten Sätzen sah es schon nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Waibstadter gewannen mit 11:6 und 11:7. Doch die TSG versuchte noch einmal alles und entschied den dritten Satz mit 11:8 für sich. War da vielleicht noch was möglich? Nein. Waibstadt machte mit einem 11:6-Erfolg in Durchgang vier den Sieg perfekt. „Die Niederlage ist sicher kein Beinbruch und mit 1:3 haben wir uns wirklich gut gegen diesen starken Kontrahenten aus der Affäre gezogen“, sagte Ricardo Happersberger.

Bereits am Wochenende geht es für die Herren-Faustballer der TSG Tiefenthal weiter. Erneut steht dann ein Auswärtsspieltag für die Mannschaft von Ricardo Happersberger an. Die TSG trifft auf den Aufsteiger ESG Karlsruhe und die FG Offenburg.

Tiefenthaler treffen auf ehemaligen Schlagmann

Besonders vor dem Team des Spieltagveranstalters hat der Tiefenthaler Spielertrainer jede Menge Respekt. „Bei der Karlsruher Mannschaft spielt Volker van Dawen als Hauptangreifer. Er hat in der Vergangenheit auch für uns gespielt. Für die Halle ist das ein erstklassiger Schlagmann. Bei seinen Angaben müssen wir auf der Hut sein“, sagte Ricardo Happersberger, der betonte: „Mit Karlsruhe muss man auf jeden Fall rechnen. Am ersten Spieltag haben sie den TV Wünschmichelbach mit 3:0 geschlagen. Das ist schon eine Warnung.“

Die zweite Partie in der Karlsruher Friedrich-List-Schulhalle bestreiten die Tiefenthaler gegen die FG Offenburg. „Da würde ich schon sagen, dass das zwei Punkte sind, die wir auf jeden Fall mit nach Hause nehmen sollten. Ich schätze Offenburg nicht sehr stark ein“, sagte Happersberger.