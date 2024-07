Die Faustballer der TSG Tiefenthal sind knapp an der Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West vorbeigeschrammt. Letztlich lag es an einem Satz. Den Titel sicherte sich der TV Dieburg. Die Tiefenthaler hätten als Vize-Meister aber noch die Chancen, an den Aufstiegsspielen teilzunehmen.

„Natürlich sind wir doch sehr enttäuscht. Als Sportler willst du immer das Maximale herausholen. Leider hat es nun nur für den zweiten Platz gereicht“, sagte TSG-Spielertrainer Ricardo Happersberger