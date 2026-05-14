Nach der Zweitliga-Meisterschaft setzt die TSG Tiefenthal auf die Jugend und startet in der Verbandsliga neu. Am Sonntag geht’s daheim los.

Die Faustballer der TSG Tiefenthal starten in die neue Feldrunde. Das Team um Spielertrainer Christoph Happersberger hat gleich einen Heimspieltag. Beide Teams sind am Sonntag, 10 Uhr, zum Auftakt in der Verbandsliga aktiv.

Die Tiefenthaler Erste trifft zum Saisonstart auf dem Rasenplatz auf die eigene Zweite Mannschaft. Im Anschluss spielt die TSG II gegen den TB Oppau II. Danach trifft die Erste Tiefenthaler Mannschaft auf die Ludwigshafener. „Wir wollen die Jugend weiter voranbringen“, sagt Robert Happersberger, der Abteilungsleiter der Tiefenthaler.

Neubeginn in der Halle bereits erfolgreich

Die TSG I feierte in der Feldrunde des vergangenen Jahres die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West. Damals kassierte das Team nur eine einzige Niederlage in 16 Partien. Doch auf den Aufstieg wurde verzichtet, weil die erfahrensten Spieler kürzer treten wollen. Bereits in der Halle spielte die Erste Aktive Mannschaft nur in der Verbandsliga. Der 40-jährige Routinier führte dort das Team, das aus vielen Nachwuchstalenten bestand. Und es funktionierte gut. In der Verbandsliga Pfalz holte die stark verjüngte TSG-Mannschaft die Meisterschaft. Neben Christoph Happersberger war aus der ehemaligen Zweitliga-Truppe noch Nico Agrikola und zeitweise auch mit Tim Ohlrich ein weiterer Routinier dabei.

Doch die TSG will weiter langsam aufbauen. „Wir haben einige gute, aufstrebende Talente, die in die Fußstapfen der ehemaligen erfolgreichen Aktivenmannschaft treten wollen“, sagt Robert Happersberger, der betont: „Wir freuen uns auf die erste Feldrunde vor eigenem Publikum mit den vielen neuen jungen Spielern. Aber klar ist: Die Jungs haben keinen Druck. Wir müssen mal schauen, wie sich das entwickelt, es kann nach vorne gehen , aber auch schnell in die andere Richtung. Da müssen wir mal schauen.“

Gegner der beiden Tiefenthaler Teams sind die Oppauer Mannschaften 2, 3, 4 . Dazu kommen der TuS Oggersheim, TV Hatzenbühl und TSV Ludwigshafen. Die Tiefenthaler haben in der Feldrunde drei Heimspieltage. Neben dem Auftakt am Sonntag haben die TSG-Akteure noch 31. Mai und am 21. Juni Spiele auf eigenem Rasenplatz. „Wir hoffen auf viel Unterstützung am Sonntagmorgen“, sagt Robert Happersberger.