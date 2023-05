Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Rang zwei in der Hallenrunde der Zweiten Liga geht die TSG Tiefenthal nicht in die Aufstiegsspiele. Die Mannschaft will sich ganz auf den Klassenerhalt in der Ersten Feld-Bundesliga Süd konzentrieren. Nun hofft das Team auf weitere Verstärkungen.

Die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal haben einen tollen Saisonabschluss hingelegt. Die Mannschaft von Spielertrainer Ricardo Happersberger gewann am Samstagnachmittag in der Eisenberger Schulsporthalle