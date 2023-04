Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Faustballer der TSG Tiefenthal können am Wochenende die Vize-Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West klarmachen. Das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger benötigt dafür beim Auswärtsspieltag am Samstag in Offenburg zwei Siege. Allerdings fahren die Tiefenthaler ersatzgeschwächt in die Ortenau.

„Wir pfeifen aus dem letzten Loch“, sagt der TSG-Spielercoach. Doch auch wenn drei Stammspieler fehlen, geht Ricardo Happersberger sehr zuversichtlich in die beiden Spiele gegen die