Der Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga West lässt beim Spieltag in Oppau nichts anbrennen und feiert zwei klare Siege. Ein Tiefenthaler Akteur spielt besonders stark.

Die Faustballer der TSG Tiefenthal haben am Samstagnachmittag zwei weitere Siege eingefahren und stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West. Beim Spieltag in Oppau