Die Faustballer der TSG Tiefenthal spielen am Samstag um die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga West. Das Team von Trainer Ricardo Happersberger braucht noch zwei Siege. Allerdings: Aufsteigen in die Erste Bundesliga können die Tiefenthaler in dieser Saison nicht.

Der zweite und abschließende Spieltag der in diesem Jahr nach hinten verschobenen Feldrunde findet am heutigen Samstag, 15 Uhr, im Altenbürg-Stadion in Karlsdorf statt. „Das ist ja alles ein