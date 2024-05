Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am kommenden Samstag steht das Geschehen in der Sporthalle bei der TSG Grünstadt an der Asselheimer Straße ganz im Zeichen des Tischtennis. Beim ersten Erlebnistag Tischtennis bietet die TSG sportliche Wettkämpfe und möchte für den Sport an der Tischtennisplatte werben.

„Wir möchten der Abteilung wieder mehr Leben einhauchen“, meinten Hans Jürgen Schöpf und Stefan Roth, die seit kurzem an der Spitze der Abteilung stehen, im Gespräch