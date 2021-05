Die Wettkampftermine der Zweiten Kunstturn-Bundesliga stehen fest. Zweider insgesamt drei Wettkämpfe der TSG Grünstadt finden in der heimischen Halle statt. Zuvor will die TSG im September noch einmal gegen Eintracht Frankfurt testen.

Am 10. Oktober soll es los gehen mit der Zweiten Bundesliga, sagte TSG-Manager Steffen Fröhlich. An diesem Samstag wird die TSG Grünstadt auswärts gegen den TV Großen-Linden antreten. Da die Zweite Bundesliga in je zwei Viererstaffeln aufgeteilt wurde, sind nur drei Wettkampftage angesetzt worden. Die letzten beiden Wettkämpfe finden in der heimischen Halle statt: Am 24. Oktober gegen die TG Saar II und am 14. November gegen die KTV Fulda. Sollte es die TSG ins Halbfinale schaffen, würde dieses für den 21. November angesetzt werden.

Das Team der Trainer Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev soll vor der Bundesliga-Runde noch einen Testlauf absolvieren. Am 19. September werden die Turner von Eintracht Frankfurt nach Grünstadt kommen. Frankfurt turnte in der vergangenen Saison noch in der Zweiten und stieg als Meister in die Erste Bundesliga auf. Ob und wie Zuschauer zugelassen werden, muss die Kreisverwaltung Bad Dürkheim in einem Hygienekonzept entscheiden, da ihr die große Halle gehört, in der die Bundesliga-Kunstturner trainieren und ihre Wettkämpfe abhalten. Dasselbe gilt für die Bundesliga-Wettkampftage.

Grünstadt will auch Nachwuchs ranlassen

In die Saison gehen die TSG-Turner gelassen. Denn: Es wird keine Absteiger geben. Für die Grünstadter ist das beruhigend. „Wir können so auch mal den Nachwuchs ranlassen“, sagte Fröhlich. Er betonte, dass es keine leichte Aufgabe sei, das Loch zu stopfen, das Viktor Weber hinterlassen hat. „Wir wollen das als Mannschaft auffangen“, sagte Fröhlich. Weber hatte Anfang Juli Kontakt zu einem Verein aus der Zweiten Bundesliga Süd geknüpft, bei dem er neue sportliche Herausforderungen sucht.

Wie die Form der Sportler nach der Corona-Krise ist, wird sich erst beim Test gegen Eintracht Frankfurt zeigen. Die Pandemie hat der TSG Grünstadt einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Trainingsvorbereitung angeht. Seit Juni darf zwar wieder trainiert werden, aber unter strengen Hygieneauflagen. Da die anderen Teams der Zweiten Bundesliga Nord jedoch dieselben Probleme hatten, werden die Karten neu gemischt.

Zwar war Grünstadt am Ende der vergangenen Saison hinter Frankfurt auf dem zweiten Platz der Zweiten Bundesliga. Daraus eine Favoritenrolle abzuleiten, so weit will sich Fröhlich aber nicht aus dem Fenster lehnen, sagte er bereits Anfang des Monats. Diese Saison wird wohl eher ein Testlauf – was nicht heißt, dass die Mannschaft nicht zeigen will, was sie kann. „Wir wollen bestätigen, was wir letztes Jahr abgeliefert haben“, sagte Fröhlich.

Termine

19. September: TSG Grünstadt – Eintracht Frankfurt (Testwettkampf)

10. Oktober: TV Großen-Linden – TSG Grünstadt

24. Oktober: TSG Grünstadt – TG Saar II

14. November: TSG Grünstadt – KTV Fulda