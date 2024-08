Die Abteilung Gesundheitssport und Fitness der TSG Grünstadt erweitert nach den Ferien ihr Spektrum. Zu den 18 Angeboten wie Gymnastik für viele Altersgruppen, Herzsport, Nordic-Walking, Wirbelsäulentraining und Yoga kommen zwei neue dazu.Erstmals gibt es bei dem Verein einen Kurs für Kinder. Unter dem Motto „Starke Herzen, starke Köpfe“ sollen mit spielerischen Übungen Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und emotionale Stärke gefördert werden, wie Stresscoach Markus Huke informiert. Der Kurs für Kinder von zehn bis zwölf Jahren startet am Dienstag, 3. September, um 15.30 Uhr in der TSG-Turnhalle und geht über zehn Einheiten zu 45 Minuten. Anmeldung per E-Mail unter markus.huke@gmx.de.

Kräftigung und Entspannung sind das Ziel eines weiteren neuen Angebots, das Übungsleiterin Karin Kiekbusch für Erwachsene macht. Der Kurs mit Yoga- und Pilates-Elementen umfasst insgesamt zehn Stunden und startet am Montag, 2. September, 16.15 Uhr, ebenfalls in der Halle des Vereins. Anmeldung hierfür bei Kiekbusch unter der Telefonnummer 06359 8727723.

Beide Kurse sind kostenpflichtig: TSG-Mitglieder zahlen 15 Euro, Nichtmitglieder 50 Euro.