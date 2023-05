Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kunstturner der TSG Grünstadt reisen am Samstag nach Heidelberg. Eigentlich müsste langsam mal ein Sieg her, doch jetzt ges ausgerechnet gegen die KTG Heidelberg, die in dieser Saison schon ordentlich vorgelegt hat. Aber: Das Rhein-Neckar-Derby in der Zweiten Bundesliga barg in der Vergangenheit schon so manche Überraschung.

Zu viele Fehler hat die TSG Grünstadt in den vergangenen zwei Wettkämpfen gemacht. Die Trainer Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev sind deshalb mit ihrer Mannschaft in die Analyse gegangen,