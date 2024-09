Für die Zweitliga-Kunstturner der TSG Grünstadt steht am Samstagabend der erste Auswärtswettkampf der neuen Saison an. Das Team des Trainerduos Florian Bachmann/Alexander Pogoreltsev muss um 18 Uhr beim Aufsteiger TuS Vinnhorst II ran. Was Teammanager Steffen Fröhlich erwartet.

Es wird die längste Auswärtsfahrt für die Grünstadter in dieser Saison der Zweiten Bundesliga Nord. Vinnhorst ist ein Stadtteil von Hannover.