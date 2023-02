Bei den Deutschen Meisterschaften der lateinamerikanischen Tänze im Europa-Park haben Simon Völbel und Maria Schulle von der TSG Grünstadt die Bronzemedaille geholt.

Die DM fanden im Rahmen des Euro Dance Festivals des Deutschen Professional Tanzsportverbandes statt. Mit dabei: Simon Völbel und Maria Schulle, Trainer der Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt, die nach Rust gereist waren, um die Grünstädter Farben zu vertreten. Völbel und Schulle tanzen seit 2021 erfolgreich in der Deutschen Profispitze und wollten auch dieses Jahr mit Edelmetall nach Hause fahren.

Zur Deutschen Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen gingen sieben Paare an den Start. Schon im Halbfinale war erkennbar, dass die Grünstadter eindeutig um die Spitzenplätze tanzen würden. Das Halbfinale meisterten Völbel/Schulle souverän und zogen mit allen Qualifikationskreuzen ins Finale ein. Hier entbrannte ein Zweikampf zwischen den TSG-Tänzern und Valera Musuc/Antiona Schwarz aus Passau. Erstere hatten in den ersten beiden Tänzen – ChaChaCha und Samba – die Nase vorne. Rumba und Jive gingen an das Paar aus Passau. Beim Paso Doble, eine Stärke der Grünstädter, ertanzten sich Simon Völbel und Maria Schulle endgültig die Bronzemedaille.

„Es war eine wunderschöne Meisterschaft und eine super Atmosphäre durch das anfeuernde Publikum“, berichtete Maria Schulle von ihren Eindrücken aus Rust. „Die Stimmung im Eventdome des Europa Parks war frenetisch und hat uns zu Bestleistungen beflügelt“, ergänzt Völbel. Jetzt freuen sich beide Trainer auf die anstehenden Turniere ihrer Schützlinge. Am Wochenende des 6. und 7. Mai stehen wieder eigens ausgerichtete Tanzturniere um die Leininger-Land-Trophy mit der einen oder anderen Show-Darbietung an.