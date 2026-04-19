Am Barren überzeugt, am Pauschenpferd gewackelt: Das Team der TSG Grünstadts landet zum Auftakt der Nachwuchs-Bundesliga auf Rang fünf.

Der Hallenboden vibrierte, als die letzten Übungen beendet waren. Ein Blick auf die Anzeigetafel – und schnell wurde klar: Für die Nachwuchsturner der TSG Grünstadt war der erste Wettkampftag in der neuen Saison einer mit Licht und Schatten. In der Nachwuchsbundesliga (NBL) 2026, Staffel Süd, belegte das Team in dem Feld der fünf Mannschaften am Ende nur auf Rang fünf – doch hinter den Zahlen steckt schon eine Entwicklung, die Mut macht.

Mit 172,00 Punkten landete die TSG Grünstadt in der eigenen Halle knapp hinter dem Turn Team Baden-Württemberg (172,80 Punkte). Der Rückstand war gering, entscheidend waren am Ende vor allem kleinere Fehler und Punktverluste an einzelnen Geräten. Vor allem am Barren (31,45 Punkte) zeigte das Team seine stärkste Seite. Auch am Sprung (29,30) und Boden (28,10) gab’s solide Ergebnisse. Luft nach oben blieb dagegen insbesondere am Pauschenpferd und Reck. Den Tagessieg sicherte sich das Turn Team Bayern (199,75 Punkte) vor der TG Saar (196,50) und dem TSV Pfuhl (193,40). In der Einzelwertung setzte Oliver Gerhardt das Ausrufezeichen aus Grünstadter Sicht. Mit 54,70 Punkten belegte der 15-Jährige Rang acht im Gesamtklassement – ein starkes Ergebnis im hochklassigen Teilnehmerfeld.

Töbich turnt stark

Seine beste Leistung zeigte Gerhardt am Barren (10,15 Punkte), wo er mit sauberer Ausführung überzeugen konnte. Auch am Sprung und Boden präsentierte er sich stabil. Punktverluste – insbesondere am Pauschenpferd – verhinderten jedoch eine noch bessere Platzierung. Auch Jonas Töbich war letztlich unter den Top 10. Der 13 Jahre alte Grünstadter absolvierte einen Sechskampf und landete mit 51,25 Punkte in der Einzel-Gesamtwertung auf dem zehnten Rang – knapp vor seinem TSG-Teamkollegen Samuel Dzhaferov (Jahrgang 2012), der 51,00 Punkte erzielte und den Wettkampftag auf dem elften Platz beendete.

Jamie Schneider am Boden. Foto: rpa

Am Pferd hatte das TSG-Talent Probleme. Nach Patzer an diesem kniffligen Gerät kam er letztlich auf eine Wertung von 4,55 Punkten. Lukas Mendel (Jahrgang) trug 26,55 Punkte für das Gesamtergebnis der Grünstadter bei seinen Starts an drei Geräten bei. Jamie Schneider (8,80) und Theo Gerner (8,70) gingen jeweils an einer Station für die TSG an den Start.

Potenzial angedeutet

Auch wenn das Endergebnis nur zu Rang fünf reichte. Die Grünstadter Offiziellen waren alles andere als unzufrieden. Die Talente der TSG Grünstadt zeigten, dass sie auf dem hohen Niveau durchaus konkurrenzfähig sind – und vor allem: entwicklungsfähig. Mit mehr Konstanz, sauberen Ausführungen und weniger Fehlern ist der Sprung von Rang fünf, den das Team ja in der Premierensaison der Nachwuchsbundesliga in 2025 belegte, mindestens auf Platz vier realistisch.

Bester Einzelstarter war Levin Eren vom TSV Pfuhl. Der 15-Jährige erreichte 65,15 Punkte. Zweiter wurde Philipp Heil (Jahrgang 2011) von der TG Saar. Er erreichte 61,80 Punkte. Platz drei belegte Tikiz Ayazdeniz (TSV Pfuhl/61,25). Der zweite Wettkampftag der NBL findet am 23. Mai statt. Dann sind die fünf Teams in Heidelberg an die Geräte. Der dritte und letzte Wettkampftag steigt dann am 17. Oktober in Dillingen.