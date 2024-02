Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ästhetik, Dynamik und Leidenschaft sind bei den Landesmeisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen gefragt. Gastgeber ist die Tanzsportabteilung der TSG Grünstadt. Die ist mit sieben Lateinpaaren am Start. Einige mischen ganz vorne mit.

Freude und Enthusiasmus sind in den Gesichtern zu sehen und typisch für Wettbewerbe in den Lateintänzen ist der leidenschaftliche Ausdruck. Ein Lächeln in den Gesichtern der Tänzerinnen