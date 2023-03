Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freude war groß bei den Fans der TSG Grünstadt. Die Kunstturner haben am Samstag 36:30 gegen den TSV Monheim gewonnen. Damit hat die Riege aus dem Leiningerland den Klassenerhalt erreicht und darf auch in der nächsten Saison in der Zweiten Bundesliga antreten. Der Wettkampf gegen die Gäste aus Bayern war spannend bis zum letzten Gerät: dem Reck, an dem ein Franzose besonders glänzte.

Am Schluss wurde es spannend: Die große LED-Leinwand in der TSG-Halle an der Asselheimer Straße zeigte 30:26 Scorepunkte an, als Edgar Boulet im zweiten Duell ans Reck ging.